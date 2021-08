Avec Carrefour je positive !

En référence à l'attitude du magasin Carrefour de Drancy qui a viré manu militari une jeune cliente qui n'avait pas le pass sanitaire à qui on a refusé l'entrée principale et qui voulait passer par une autre porte. Carrefour peut mettre les clients dehors, eh oui, plus besoin des clients, ils vont peut-être vendre leurs hypermarchés bientôt pour 16 milliards d'euros.

Vidéo ici