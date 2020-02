Buzin : diviser pour régner

Encore une prime que je n'aurais pas. La prime "grand âge" bien que je travaille avec des personnes agées dont personne ne veut parcequ'elles sont ingérables et qui repartent une fois stabilisées en hepad. (il faut que je quitte la psychiatrie)

Un second décret crée une prime "grand âge" pour les aides-soignants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des services gériatriques hospitaliers (médecine, soins de suite, soins de longue durée). Cette gratification de 118 euros brut par mois, soit 1416 euros brut par an, leur sera versée "à compter du mois de janvier".

La prime "d'attractivité territoriale" non plus pour les infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et manipulateurs radio en poste à Paris et dans les trois départements limitrophes (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Son montant est fixé à 940 euros brut par an pour les fonctionnaires et les contractuels dont la rémunération est inférieure au salaire médian du secteur (1 935 euros net en 2017, dernier chiffre disponible).