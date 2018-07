Canicule :

Les personnes âgées ont tendance à transpirer très peu, il faut donc humidifier plusieurs fois par jour la peau. Refroidissez régulièrement leur corps par un bain frais, une douche, un bain de pieds ou simplement avec des linges humides ou un brumisateur pour mouiller le visage, la bouche, la nuque, les jambes et les avant-bras, et un ventilateur pour accélérer l'évaporation. Cela permet de refroidir la peau et de chasser la chaleur émise par le corps.

Pour la nuit humidifier avec un brumisateur draps et chemises de nuit.

Et un gant de toilette tiède sur le visage, dos bras.

Et les faire boire.