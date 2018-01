Le 7 janvier 2015, il y a tout juste trois ans, 12 personnes étaient assassinées par les frères Kouachi. Parmi elles, huit collaborateurs de Charlie Hebdo : Tignous, Charb, Cabu, Wolinski, Honoré, Bernard Maris, Elsa Cayat, Mustapha Ourrad, mais aussi deux policiers, Franck Brinsolaro et Ahmed Merabet, ainsi que Frédéric Boisseau et Michel Renaud. Le lendemain, c'est une policière municipale, de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, qui tombait sous les balles d'Amedy Coulibaly. Le 9 janvier, enfin, le même terroriste tuait quatre personnes lors de l'attaque d'une supérette kasher porte de Vincennes, à Paris : Philippe Bra-ham, Yohan Cohen, Yoav Hattab et François-Michel Saada.