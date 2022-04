Commission d’enquête sur l’hôpital : permettre aux soignants de soigner !

À l’issue de près de quatre mois de travaux, la commission d’enquête du Sénat sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France appelle dans un rapport à redonner du souffle à l’hôpital en lui laissant davantage de liberté et d’autonomie dans son organisation, en lui attribuant des moyens proportionnés aux défis de santé actuels et en redessinant sa place au sein du système de soins. Pour y remédier, elle formule quatre-vingts recommandations.

https://www.santementale.fr/.../commission-denquete-sur.../