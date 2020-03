Coronavirus : La chloroquine

Ce n’est pas aussi simple que ça.

L’hydroxychloroquine ( une des 3 molécules synthétique ayant remplacé la quinine ) associée à un antibiotique utilisé dans les cas de mucoviscidoses s’est avéré un traitement très efficace pour les patients atteints,

MAIS

ce traitement curatif ne peut être mis en oeuvre que sur des patients dont l’état n’est pas encore critique.

Autrement dit lorsque le système immunitaire du patient n’est pas déjà atteint et que les poumons ne sont pas atteints au-delà de 50%.

Ce traitement est donc à appliquer au plus tôt après détection du virus.

Le professeur Raoult et ses équipes ne pratiquent cette cure que sur des patients susceptibles d’en supporter les effets secondaires.

Après avoir établit un diagnostic positif de présence du virus dans l’organisme.

Lorsqu’il est monté à Paris pour participer au conseil scientifique, il n’a fait que décrire ce qu’il fait, et conseillé de mettre en oeuvre les moyens pour faire ce qu’il fait.

Lorsqu’il a compris que ce ne serait pas le cas, il est reparti pour Marseille, ET a été autorisé à continuer ses dépistages et traitements.





Maintenant, il faut savoir ce que l’on veut.

Soit laisser la population « s’auto-vacciner » ( et tenter de traiter les plus atteints avec un tau de réussite très discutable ), soit mettre en place une véritable politique de santé publique associant dépistage et traitement curatif avec le reste des dispositions déjà prises.





Je laisse à chacun constater quel fut le choix de ce gouvernement.