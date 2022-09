Coupe du monde au Qatar Boycott !

Depuis l’attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en 2010, plus de 6 500 travailleurs migrants seraient morts sur les chantiers. La faute à une chaleur trop intense, des chutes et des insuffisances cardiaques, et autres. Ce nombre de décès fait contraste avec le chiffre officiel donné par le Qatar, bien moins élevé.

Au Qatar les femmes continuent de faire face à une discrimination profonde dans presque tous les aspects de leur vie les Qataries, selon leur âge, doivent encore obtenir l'accord d'un tuteur pour voyager et étudier à l'étranger, avoir accès à la contraception et se marier.

Le Qatar, un pays qui réprime les droits des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres) et punit les relations sexuelles entre personnes de même sexe d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison.