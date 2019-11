Daniela Carrasco artiste de rue

Après avoir été arrêtée au Chili par des militaires, elle a été retrouvée pendue à une clôture.

Elle aurait été violée et torturée.

De nombreuses femmes arrêtées ont déjà dénoncé des sévices sexuels et des menaces de viol. L’assassinat de Daniela Carrasco serait un avertissement à toutes les femmes qui souhaitent faire entendre leur voix et sont nombreuses dans les manifestations.

Hommage à Daniela Carrasco et tout mon soutien au peuple chilien.