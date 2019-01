Décès aux urgences de Lariboisière : ce que dit l’enquête interne

L’enquête ne dit toujours pas de quoi cette dame est morte.

Les autopsies sont suspendues pendant les fêtes ?

On ne sait pas l’heure du décès !



Il n’y a pas qu’un manque de moyens, il y a un manque évident de rigueur, de respect. et de déontologie, pour ne pas en dire plus.

Quand on commencera a poursuivre avec une sévérité exemplaire, quelques cons qui vont aux urgences pour faire chier le monde parce que c’est gratuit, on va vite y voir plus clair !