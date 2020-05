Des chroniques du grand confinement

La pandémie du Covid 19 a conduit moitié de l'humanité à être longuement confinée. En France, comme ailleurs, se sont côtoyés le meilleur et le pire.

Elle a donné lieu à une prise de conscience massive des carences institutionnelles. Viendra le temps de la colère et de la mobilisation pour bâtir une nouvelle société.

Ce livre collectif, rend compte de la manière dont les contributeurs ont vécu ce moment, faisant part de leurs réflexions et de leur vision de l’avenir. On y trouve des textes de C.Nabum et des dessins de Nagy. Ainsi que des comptes-rendus d’actions sociales rendues d’autant plus nécessaires que le confinement mettait d’abord en péril les plus défavorisés de nos concitoyens.

Le livre est disponible et vous pouvez le commander

à DAL 77

4 allée du Préau

77 000 Vaux le Pénil

"DAL VLP77" <vlpdal7777@gmail.com>,