Des millionnaires veulent payer plus d’impôts :

Non, pas ’ pour manger ’...

Pour pouvoir financer des services publics dignes de ce titre.

Et cet ’ appel ’ émane tant des 83 ’ millionnaires ’ que des milliardaires d’outre-atlantique.

La solution la plus évidente ?

Dévaloriser l’amas capitalistique de 50% et taxer à 80% toute somme qui n’a pas été ’ investie ’ dans l’économie réelle ( et non dans la finance ).

Vous verrez que très vite, les salaires augmenteront, les retraites aussi et que « l’économie » réelle ne sera plus vampirisée par la finance.