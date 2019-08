Dessins soignants

Il est aide-soignant de métier et, le plus souvent, sa pratique professionnelle l’inspire. Au jour le jour, les situations de soin corrélées à l’actualité de la santé, alimentent son imagination. Ses dessins, aussi trashs qu’ils peuvent être tendres, en témoignent. En noir et blanc ou en couleurs – couleurs qui ne viennent jamais par hasard « réveiller » un dessin – ses productions sont la plus pure illustration de son esprit vif et engagé sur la santé et le social, avec une portée politique indéniable et un grand humanisme. Nagy soigne son trait de crayon et ce qu’il nous révèle éveille nos consciences.

Bernadette FABREGAS

Directrice des rédactions paramédicales

Rédactrice en chef Infirmiers.com

