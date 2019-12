Du sang dans les cadeaux de Noël :

(*) Déblatérer, bégueter, soliloquer, etc...





Ah la ’ révolution du PQ ’...

Que n’ont-ils pas tenté, au Venezuela, pour essayer de remettre la main sur la 5 ème réserve de pétrole mondiale à 2 pas des states...

Le blocus fut la première attaque contre ce pays.

Puis la CIA a tenté le putsch... aidé d’une insignifiante minorité de militaires... 1 tank et 12 fils-de-putes menaçant d’écrouler le palais présidentiel avec tous les occupants si « il » ne se rendait pas...

Imaginez ça en France en 2002...

Et puis le reste de l’armée, pendant que les ’ bourgeois et l’église ’ avaient commencé à se partager le pouvoir, est allé récupéré celui qui était en passe d’être extradé via un jet affrété par la CIA.





Dites, vous pensez qu’un dictateur aurait fait quoi, après avoir été récupéré par ses militaires ?

Je ne me sens pas particulièrement sanguinaire, mais tout de même...

Les cloportes qui ont sucé la CIA pour fomenter ce putsch aurait au moins pris 20 ans ferme sans remise de peine possible, confiscation de leurs terres et redistribution à qui s’engagerait à cultiver...

Pas vous ?





Vous ne savez pas le pire ?

Ils ont recommencé cette année, dites-donc.

Et les médias ne vous en ont pas parlé...

Du moins pas dans ces termes...

Ils ont même osé affirmer que le gaido n’avait pas comploté avec les states, alors qu’il l’ lui-même revendiqué haut et fort.

Ah ils sont forts, les médias libéraux...

Et après ils se demandent pourquoi leur ’ cote de crédibilité ’ ne fait que chuter...

Tas de sous-merdes se torchant avec la charte de Munich