En 20 ans, le nombre de femmes vivant à plus de 45 minutes d’une maternité a doublé

Entre le 1er janvier 1997 et le 11 mars 2019, la France a perdu 338 maternités (413 fermetures et 73 ouvertures) sur 835, écrit Le Monde. Et le nombre de femmes en âge de procréer et vivant à plus de 45 minutes d'une maternité est passé de 290.000 à 716.000, soit une augmentation de 430.000. Ce chiffre de 716.000 contredit les statistiques officielles qui évoquent plutôt 300.000 femmes. Concernant le nombre de femmes vivant à plus de 30 minutes, ce chiffre a augmenté de près de deux millions en passant de 1,9 à 3,7 millions.