Enfants soldats :

Des milliers de garçons et de filles sont recrutés à travers le monde entier dans des forces armées gouvernementales et des groupes rebelles pour servir de cuisiniers, de messagers, de porteurs ou encore de combattants. On les appelle communément « enfants soldats ». Depuis 2013, on estime à 6000 le nombre d’enlèvements d’enfants par des groupes armés rien qu’au Soudan du Sud.