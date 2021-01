Salut @micmacplanet,

c’est plus vicieux que ça.

Ils prennent très cher de la part de l’opinion publique depuis mars dernier, et à juste titre.

Alors il vont ’consulter’ ( il ne s’agit pas d’un texte de loi voté par le législateur ), comme quand ils ont ’consulté’ la populace en 2005 ( si si, le référendum n’était ’que’ consultatif, c’est le sarko qui l’a dit lorsque lui a été reproché de passer outre le référendum de 2005 en... 2008... ), si tu vois l’arnaque.

Il ne pend pas de risque, puisqu’il a sa majorité présidentielle à l’ A.N.

Et comme ça, il pourra prétendre que ’la’ décision du prochain confinement-couvre-feu, qui va certainement lui coûter ( espérons-le... ) une possible ré-élection en 2022 a été ’validée’ par l’ A.N., même si ce n’était qu’une ’ consultation’ et non une loi.

La loi, ils l’ont voté, ou plus exactement, ils ont prolongé l’état d’urgence sanitaire, ce qui lui permet de prendre des décisions sous couvert de secret défense sans rendre de compte à qui que ce soit.

Espérons juste que les électeurs ne seront pas ’ encore’ des poissons-rouges et des beaufs-demeurés...