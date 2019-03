Fin du changement d’heure ?

Ah le nom des choses...

Est-ce physiquement un ’ pain ’ ?

Le ’ pain ’ est une texture formée de petites bulles, dues à la fermentation puis cuisson.

Est-ce que la texture du ’ pain au chocolat ’ est de type ’ pain ’ ?

Vous savez, un peu comme pour la pâte ’ pain ’ à pizza, ou pâte ’ classique ’...





Bah non, hein...

Et pas mieux pour la ’ chocolatine ’...





Alors quelle est cette texture ?

Mais lol, quoi...

C’est une pâte feuilletée hyper-beurrée enroulée autour d’une ’ frite-allumette ’ de chocolat noir.





Du coup, JE décide d’appeler ça un feuilleté fourré au chocolat, ce qui correspond davantage à sa constitution, non ?





Sinon, si il n’y a réellement aucun autre ’ problème ’ plus urgent et plus grave, ergotons-donc à son propos.





L’heure d’hiver ou l’heure d’été ?

Simple question :

Comment était-ce à l’origine ?

AVANT la première ’ modification saisonnière ’ de l’heure officielle...





Nos organismes sont le résultat d’une évolution de + de 100 000 ans.

Et durant un peu moins de 100 000 ans, nos organismes se sont levés avec le soleil et se sont couchés avec le soleil.





L’heure devrait donc être calquée sur le soleil, au solstice d’été.

Le 21 juin, à quelle heure il se lève, à quelle heure il se couche, le moitié sera définie comme étant midi, et point barre.





Ils sont allé chercher midi à quatorze heure dans un seul et unique but, et qui n’était pas de faire faire des ’ économies ’ à ceux qui subirent ces changements d’heures...

Ils l’ont fait parce que l’ INDUSTRIE fit de conséquentes économies d’énergie...





Les pécores, eux... ben ils allumèrent leurs lumières chez eux, usèrent leurs ampoules de bagnoles, matin et soir, laissant la ’ période ’ JOUR à l’industrie.

Qui ne s’est jamais ’ plaint ’ de n’avoir pas vu le jour en Hiver ?

Parti de nuit, rentré de nuit...