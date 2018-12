Foutez la paix au français

Non ! Pas plus d'aide sociales !

Plus d'aide sociales, c'est plus de taxes.

Plus d'aides sociales, c'est plus de chaînes, c'est être dépendant.

Le seul discours qui vaille, c'est moins de taxes !

Nous ne voulons pas être des assistés, nous voulons pouvoir nous en sortir par nos propres moyens, par l'ingéniosité et l'effort qui paient.

Qu'on nous laisse faire plutôt que de nous sanctionner dès qu'on sort la tête hors de l'eau.

Laissez-nous garder le pognon que l'on gagne par notre travail !

Laissez-nous vivre !

Georges Pompidou le disait déjà en 66 :

« Mais arrêtez donc d'emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux ! Foutez-leur la paix ! Il faut libérer ce pays ! »