FREE Ramon Nse Ebale

La mobilisation continue pour faire libérer le dessinateur Ramon Nse Ebale, alias Jamon y Queso, des prisons équato-guinéennes où il est détenu depuis maintenant 5 mois. La date de procès devrait bientôt être connue, et il est possible que ce dernier arrive rapidement.

Pour rappel, Ramon est un dessinateur de presse, bédéiste et activiste qui dénonce depuis plusieurs années la dictature en Guinée Equatoriale, tenue par le président Obiang depuis 1979.

Ramon a notamment publié en 2014 la BD Le cauchemar d'Obi, dans laquelle le président se retrouve à vivre comme un citoyen "normal" et à subir les affres du régime qu'il a lui même crée : corruption, pas de liberté d'expression, d'accès aux soins, à une éducation etc. Vivant à l'étranger et alors qu'il devait retourner dans son pays natal pour refaire son passeport, Ramon a été arrêté à Malabo le 16 septembre 2017, avant d'être envoyé dans ce qui est connu pour être une des pires geôles d'Afrique, la prison de Playa Negra.

Il est aujourd'hui en attente d'une date de procès et toujours derrière les barreaux. Il a été accusé de blanchiment d'argent, prétexte pour faire taire l'un des derniers symboles de la liberté d'expression en Guinée Equatoriale.