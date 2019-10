Hommage aux bénévoles des associations d’aide aux SDF

Aux côtés de ceux qui sont en détresse de par leur parcours chaotique. Le problème du logement est crucial car de lui découle bien des aspects : éducation, alimentation, travail, loisirs, culture… Rien de tout cela n’est possible quand le logement fait défaut en dépit d’une loi sur le droit au logement qui n’a été qu’un leurre.

Une femme expulsée de son appartement avec ses trois enfants, une infirmière se retrouvant à vivre dans sa voiture, une autre femme expulsée et dépossédée de tous ses effets, une autre encore expulsée avec son fils handicapé, beaucoup privés de leurs vêtements, tous démunis et totalement livrés à eux-même, voilà quelques cas concrets qui sont présentés à notre stupéfaction.

"C'est Nabum"

https://www.facebook.com/nagy.dessinateur