Homophobie :

Arnaud Gagnoud et son ami viennent d’assister au spectacle « d’une amie et collègue ». Alors qu’ils l’attendent après le spectacle, les deux hommes se « serrent dans les bras ». « Un câlin. Juste un câlin », explique le comédien.

Trois jeunes qui se trouvaient de l’autre côté de la rue s’approchent du couple et l’insulte. Ils exigent que les deux hommes quittent « leur quartier » où « y a pas de PD ». Ce qu’Arnaud Gagnoud et son ami refusent. Un quatrième garçon, « un gamin qui paraît avoir 12 ans », arrive. Puis un cinquième et un sixième. « Insultes, bousculades, menaces » s’enchaînent. L’un des jeunes arrivé à scooter, « détache son casque, le retire et [me] frappe avec. Deux coups portés à la tête », détaille le comédien.

Des spectateurs du théâtre portent alors secours au couple et le mettent à l’abri. Arnaud Gagnoud est victime d’un « traumatisme facial, avec ecchymose et œdème pré-orbitaire. sept points de suture et plusieurs jours d’ITT ».