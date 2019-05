Hôpital : suicide d’une jeune interne

La communauté médicale est de nouveau endeuillée par le suicide d’une jeune interne, qui tend à démontrer l’insuffisance des dispositifs de prévention récemment mis en place.

Protéger les internes

Leur permettre de s’épanouir

Les soutenir

Les conseiller

C’est ce que leurs seniors, les infirmier.es et aides-soignant.es s’efforcent de faire tous les jours dans les services.

Mais nous ne sommes plus assez pour le faire correctement.

On court tous dans tous les sens pour assumer une charge de travail de plus en plus lourde.

Et on en arrive au drame.