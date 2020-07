Il faut arrêter de jouer avec le covid-19

Le masque est un rempart qui n'est pas infranchissable, mais un rempart tout de même : il se porte d'abord pour protéger les autres, pour ne pas transmettre les gouttelettes de salive quand on parle, ou a fortiori quand on tousse ou quand on éternue, dans les endroits clos. Quant à la protection pour soi-même, elle n'est pas totale mais le risque est atténué : le masque chirurgical filtre plus de 90% des particules de 3 microns - c'est 70% pour les masques en tissu