Sachant que la prétendue ’ intelligence artificielle ’ n’est qu’un foutage deggle pour cons...

Nan, ce qu’il faudrait, c’est les obliger à se cultiver.

Et pas avec leurs putains de téloches...

Pas en se décérébrant devant le foute-rugby-ajoute ton sport préféré, le ranouna-ajoute-ton-kiff-lobotomie-médiacratique et autres débiles-fake-réalités...





Bon après, le problème de vouloir se ’ laver le cerveau ’, de la part des feignasses devra être résolut.

Et ça c’est pas gagné.

Pour peu qu’ils dérivent dans l’alcoolisme et-ou la drogue...

Ce serait pas mieux.





Faudrait les renvoyer au lycée ( et instruire ceux qui n’ont pas pu s’y rendre... ) en cours du soir, au lieu de s’abrutir devant la lucarne à fabriquer du con.

3 fois par semaine, les mômes et les vieux en salle commune à écouter une lecture et les plus grands à lire.





Oué, je sais, utopique, dans cette société de cons individualistes lobotomisés au consumérisme...

Et pourtant...