Journée internationale pour le droit à l’avortement :

Dans plus de deux tiers des pays, le droit à l’avortement est fortement limité. Dans plus de la moitié de la planète (la quasi totalité de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, du Moyen Orient et de l’Asie du Sud), l’avortement est soit strictement illégal, soit fortement restreint, avec quelques exceptions en cas de viol, maladies mentales ou risques vitaux. Ce sont 55 pays qui autorisent les femmes à avorter librement en 2019.

Les anti-avortement se soucient-ils vraiment de la vie des potentiels enfants qui viendraient au monde sans que leurs parents l’aient souhaité, ou pire, suite à une union non consentie, un viol ?