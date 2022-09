Quelle que soit la quantité absorbée et quel que soit le type de boisson alcoolisée, la consommation d’alcool pendant la grossesse expose le bébé et perturbe significativement son développement prénatal. En effet, l’alcool est toxique pour le bébé et peut entraîner de nombreuses complications : retard de croissance, atteinte du système nerveux central, malformations, etc. Plus tard, il peut aussi rencontrer des difficultés d’apprentissage, des troubles de l’attention et du comportement pouvant mener au décrochage scolaire et à des difficultés d’insertion sociale.