J'ai fait la couverture du livre de Jean François Chalot "L'ABOMINATION DES EXPULSIONS LOCATIVES"

L’hébergement des plus démunis reste toujours d’actualité. Malgré des évolutions, pendant la période « autorisée », les expulsions conduisent sur le trottoir des personnes isolées et même des familles avec enfants.

Inlassablement, J.-F. Chalot et ses amis agissent pour dénoncer et régler les situations tragiques des laissés pour compte de notre société. Il a ainsi souvent accompagné des personnes menacées de connaître la mise à la rue, à la recherche des solutions adéquates.

Il a connu des succès et des échecs sans jamais se décourager et il s’emploie toujours à faire respecter le droit au logement.

Cet ouvrage en collaboration témoigne de ce combat toujours difficile et avec des urgences à gérer en permanence.