L’argent pour le système de santé existe, il est dans les paradis fiscaux !

OPEN LUX : le centre financier du Luxembourg, connu pour défiscaliser ou optimiser les plus grandes fortunes mondiales.

Les " paradis fiscaux " sont responsables de l'enfer des injustices sociales et des inégalités qui frappent la grande majorité des populations. Cela n'est possible que parce que les gouvernements l'acceptent et le laissent faire. Le Luxembourg bénéficie de la mansuétude des politiques qui méprisent le but de l'action publique : garantir le bien-être général.15 000 Français y possèdent des société totalisant 100 milliards d’euros d’actifs, soit 4 % du PIB français.

https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/090221/paradis-fiscaux-le-luxembourg-au-coeur-d-un-nouveau-scandale-fiscal-open-lux