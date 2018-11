Le tabagisme pendant la grossesse est responsable des problèmes suivants, et plus l'on fume, plus ces problèmes sont fréquents :

Grossesse extra-utérines

Fausses couches spontanées

Saignement vaginal

Mauvaise position du placenta, décollement prématuré du placenta, hématome rétroplacentaire

Rupture prématurée des membranes et accouchement prématuré

Retard de croissance in utéro avec un poids de naissance moyen plus faible du bébé (les enfants nés de fumeuses pèsent 200 grammes de moins que les enfants nés de non fumeuses)

Augmentation des complications à l'accouchement pour le bébé et pour la maman

Augmentation du risque du Syndrome Mort Subite du Nourrisson (multiplié par 3)

Diminution de production de lait maternel et passage de la nicotine dans le lait maternel