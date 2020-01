La police porte plainte pour dégradation volontaire ayant entraîné un dommage de matériel

Oh moi tu sais, après qu’ils aient ’ abusé ’ des dépôts de plainte systématique pour obtenir des dommages et intérêts, vu qu’ils continuent à le faire...

Quand on sait que systématiquement ils ’ gonflent ’ le nombre de ’ blessés ’ quand ils se font mal en tapant...

La ’ destruction ’ de matériel comme plainte ne m’étonne pas du tout...

Non, dans les faits, pour le moment du moins, le pire fut lorsque le Mint décora un de ces salopards le lendemain de sa mise en cause dans une enquête de ’ l igpn ’...

La longue liste des mésactions de ceux qui sont censé nous protéger depuis qu’il fut nommé Méco-bis démontre qu’il a profité d’un ’ CHOC ’ ( les attentats de 2015 ) pour perpétrer SA politique de casse sociale ultra-libérale...





Ce fut évident dès que la première chèvre médiacratique bégueta la tentative de foutage deggle auprès de son auditoire, en demandant ’ comment ’ nos policiers que l’on a aduler durant et pendant les attentats pouvaient être haïs à ce point si peu de temps après...







Un peu comme si le resto-à-polo devait garder ses 3 étoiles, même après sa mort, « parce que » c’est le resto-à-polo...

Ben ce jour-là, les chèvres médiacratiques ont tenté, sans réussite, de faire admettre aux pécores qu’ils devaient accepter de se faire foutre sur laggle par des salopards, parce que ils n’ont pas toujours été des salopards...





Oué je sais, lapalisse...

Et pourtant, ils réussissent tous les jours à vous prendre pour ce que vous voulez bien être...





Un exemple ?

Le PM n’avait-il pas affirmé que l’état comblerait le manque à percevoir de la baisse des charges patronales ’ remplaçant ’ le CICE ?





Je vous laisse réfléchir au fait que maintenant, il ’ exige ’ ( fumier de salopard... ), avec ultimatum, que les ’ partenaires ’ s’entendent sur « l’équilibre financier » qu’il a lui-même défoncé, cette ordure...

Oh que si, ’ ordure ’

Et c’est même plutôt gentillet, comparé à ce qu’il fait...

Dans le cadre familial, il y en a qui se sont retrouvés déshérités pour bien moins que ça...

Dans le cadre professionnel, il s’agit tout simplement d’un cas d’école de licenciement pour faute lourde.

Mais dans le merveilleux monde des pécores lobotomisés par les médias, c’est tout au plus une ’ omission ’ ?





Comment voulez-vous que je puisse utiliser un autre qualificatif que ’ con ’, quand je lis vos commentaires de débiles lobotomisés...

Non non, ce n’est pas moi qui suis plus intelligent, c’est juste vous qui êtes devenus cons.

Et comme on ne s’en rend pas compte, quand on devient con...







Vous vous sentez insulté ?

C’est que ça doit être le cas, il vous reste à faire en sorte que ce ne soit plus le cas...