Bah oui, faut rester ’ présentable ’ auprès d’un client...

Donc les incisives, oui, les canines, en option ( t’façon ils en auront plus besoin, la viande va leur devenir inaccessible, alors... ), et alors les molaires et pré, vu que ça ne se voit pas....

Ils auront qu’à passer leur bouffe au mixeur avant...

Regardez attentivement les chicots des chèvres télévisuelles...

Vous verrez que le ’ blanchiment ’ s’arrête très souvent aux incisives...

’fin le contraste se voit surtout sur celles ( les chèvres, aussi bien de sexe féminin qu’autre... ) qui cloppent et-ou pire...



Perso, comme le dit si bien caradoc, mes chicots, c’est ma garantie de ne pas bouffer que de la soupe dans 30 ans, alors j’en prends soin ( et mon conformisme caradoquien s’arrête-là...