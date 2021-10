La solidarité, forme concrète de la fraternité

Dans notre fameuse devise républicaine (Liberté, Égalité, Fraternité) les deux premiers termes ont depuis longtemps occulté le troisième.

Si les hommes naissaient libres et égaux en droits, la société a engendré servitude et inégalités. Aussi a-t-il toujours fallu lutter pour plus de liberté et d’égalité. C’est pourquoi il convient de faire vivre la Fraternité en la comprenant, concrètement, comme Solidarité. La vraie « Fraternité », c’est la solidarité active avec les victimes des circonstances ou de l’injustice sociale.

Ce livre collectif, rend surtout compte d’une action sociale militante. Grâce à elle, bien des misères ont pu être soulagées, nombre de problèmes apparemment insolubles ont pu être résolus.

