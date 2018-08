La Technologie au service d’un monde meilleur

Avec ce dessin ne croyez pas que je veuille porter un message du genre : « c'était mieux avant. »

Ici, cette porte blindée d'acier et d'électronique permet à son propriétaire de se passer de clés. Car oui, les clés, on peut les perdre, les casser ou se les faire voler.

Sauf que...

Sauf que, comme d'habitude, solutionner un problème en amène de nouveaux.

« Les problèmes d'aujourd'hui viennent des solutions d'hier », dixit Peter Senge.

Peut-être qu'en fin de compte, le vrai problème, c'est que vivons dans une société où l'on doit verrouiller les portes pour se sentir en sécurité.

Naïf, j'en conviens.

Toute la technologie du monde ne nous apportera pas plus de bonheur si nous stagnons sur les plans de l'éthique, de la morale et de la spiritualité – ou pire encore : si nous régressons sur ces mêmes plans. Et c'est précisément ce que l'on voit se produire un peu partout ces derniers temps.