3 JANV. 2024



Le monsieur Sdf de la porte du Pré-Saint-Gervais est décédé !



Sa voiture était son seul moyen de chauffage et un jour la fourrière en accord avec la mairie a décidé de lui enlever.



Il a été retrouvé dans l’herbe quelques jours plus tard !



Le gouvernement a fait supprimer plus de 1000 places dans les centres d’hébergement !