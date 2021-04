- Et en prime-time boost sur BFM... le SUPER VACCIN ! -

On était un peu embêtés, nous les moins-de-55-ans-astrazénéqués. Qu'aviendrait-il de notre seconde dose après ces quelques cas de thromboses assez gênantes, il faut bien le dire.

On pensait bien à un mix-vaccinal, la HAS l'a fait.

Il fallait bien proposer quelque chose aux 500 000 jeunes-astrazénéqués, surtout que le plus grand nombre de cette cohorte est justement constituée de soignants. Ceux-là mêmes qui y étaient allés un peu à reculons, craignant les effets secondaires rapidement repérés comme pouvant désorganiser les services.

La HAS nous l'annonce aujourd'hui tambours battants, à grand renfort publicitaire - BFM est sur le coup (1) : il y aura bien mix-and-match. Pour ne pas effrayer les 500 000 qui pour le coup risquent fort de s'estimer en position de cobaye, on rajoute l'argument franglais qui en jette il faut bien le dire : le "prime-boost hétérologue".

L'expression serait suffisamment puissante, anglaise et en -logue pour convaincre les plus réticents ?

Avec le prime-boost hétérologue, on voit déjà les slogans commerciaux (si si, laissez-vous aller, des slogans vous viennent en tête).

Avec le prime-boost hétérologue, la HAS nous vend du rêve. Non seulement le mix-and-match réduirait le risque de thrombose et de mort, mais EN PLUS, on nous laisse à penser que l'on va sortir de ce mix-and-match avec une SUPER IMMUNITE MEGA-BOOSTEE : "de nombreux arguments sont en faveur de cette stratégie, déjà mise à profit dans le contexte du développement de certains vaccins (...) et qui s’est avérée plus efficace que l'approche de prime-boost homologue (injections strictement identiques) au cours d’études de phase 1 et 2 chez l’homme." nous dit-on très officiellement sur le site de la HAS (1).

BFM va plus loin et affirme avec toute la force de son auto-expertise médiatique que "c'est un peu un "SUPER VACCIN", plus fort en terme de durée de vaccination et plus fort en terme d'efficacité de la réponse immunitaire (...)" (1).

Nous voilà chanceux, les moins-de-55-ans-astrazénéqués-mix-and-matchés ?

Geneviève Henault

(1) https://rmc.bfmtv.com/.../pas-de-2eme-dose-astrazeneca...

(2) https://www.has-sante.fr/.../covid-19-quelle-strategie...