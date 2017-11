Les animaux thérapeutes

Les personnes de plus de 70 ans qui ont un animal de compagnie ont une pression artérielle semblable à celle de leurs petits-enfants ! La présence d'un animal de compagnie améliore l'humeur et la concentration, diminue le risque de crise cardiaque et accélère la guérison après un accident cardio-vasculaire permettant, dans bien des cas, de diminuer la prise de médicaments. Une étude effectuée sur des patients victimes d'infarctus et

sujets à de fortes arythmies cardiaques a démontré que ceux qui possédaient un animal domestique avaient 6 fois moins de risque de mourir dans l'année suivante que les autres. Quant aux animaux admis dans les maisons de retraite, ils diminueraient de moitié la mortalité des pensionnaires.