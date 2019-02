Les églises de France sont attaquées

Vandalisme, incendies, dégradations : les églises sont de plus en plus attaquées. Pas au Pakistan ou en Afghanistan, non, en France. L'information est mal relayée et peu sont ceux qui s'en émeuvent.

Et pourtant... Catholiques, athées ou agnostiques, nous devrions tous nous en inquiéter – et plus encore, nous en révolter – car ces profanations témoignent d'une volonté de nuire au patrimoine et à la culture française. Aucune civilisation ne saurait perdurer si elle se détache de son identité et de son histoire.

Ceux qui considèrent que le catholicisme appartient au passé devraient se souvenir que la nature n'aime pas le vide et que la plupart des hommes ont besoin d'une spiritualité, aussi basique soit-elle.

Si la foi chrétienne cède sa place, une autre croyance – plus simple d'accès, plus triviale – pourrait venir l'occuper... Et désolé de vous dire que ce ne sera pas le bouddhisme.

Actes individuels :

Exemples sélectionnés, liste très partielle de dégradations d'églises en France. Ne croyez pas que certains mois - ni même certaines semaines - soient épargnés. La presse, même locale, ne peut pas tout couvrir car sinon elle ne ferait que ça. Pour avoir des chiffres, je vous invite à voir les quelques articles plus bas.

Profils récurrents : lycéen désœuvré, islamo-racaille, anarchiste ou antifa de gauche.

février 2019 - église profanée à Dijon

février 2019 - église profanée à Nîmes

février 2019 - église profanée 3 fois de suite à Houilles – diverses dégradations, statue la Vierge à l'enfant fracassée

février 2019 - départ d'incendie et statues brisées dans la cathédrale de Lavaur – les coupables seraient deux lycéens dont l'un s'est rendu à la justice.

novembre 2018 - incendie volontaire dans l'église de Saint-Jean-du-Bruel

septembre 2018 - un homme fiché S tente d'allumer un incendie dans une chapelle

juillet 2018 - église incendiée à Orléans – Des tags « Allah ou Akbar » (sic) ont été découverts sur le bâtiment...

juin 2018 - incendie volontaire dans l'église de Plappeville

juin 2018 - tentative d'incendie dans l'église de Saint-Vaast

juin 2018 – incendie volontaire à Revel, près de Toulouse

mars 2018 - église de Saint-Roch à Nice incendiée à de multiples reprises

mars 2018 - incendie volontaire dans l'église Saint Gildas à Auray

2017 - une femme décapite la statue du diable dans l'église de Rennes-le-Château et dépose un coran à ses pieds

Pour aller plus loin :

Tous les liens sont intéressants, mais si vous ne voulez pas tous les lire, passez au moins sur les 3 premiers en gras.

décembre 2018 – 26 actes anti-chrétiens et profanations sur églises ou cimetières en décembre 2018, 315 sur l’année !

2015 - article complet sur atlantico - 104 églises profanées en début d'année

lagauchematuer.fr

cathophobie - archives - blog d'actualités

Pendant que les médias nous gavent d’islamophobie en France : 104 églises profanées en 4 mois.

liste d'actes de vol et vandalisme – liste incomplète ne comprenant que les actes signalés directement à cet observatoire.

2007 - Les églises brûlent en France et tout le monde s’en fiche – article agroavox de Fabrice Trochet qui s'en alarmait déjà.