Les enjeux de l’intelligence artificielle en France :

Disons qu’il y a 3 ’ variables ’ bien distinctes à considérer.

Nos métadonnées dont devenues des ressources industrielles.

Cette affirmation, de la part du gouvernement, nous indique qu’il ne fera rien pour enrayer l’exploitation de nos métadonnées à nos dépends.

Toute ’ application ’ ( sauf open-source vérifiée ) va faire du data-mining de tout utilisateur de cette ’ appli ’, pour ensuite rentabiliser les métadonnées récoltées.

( par la revente aux ’ annonceurs ’ et autres demandeurs ( partis politiques, ’ instituts de sondages ’, etc... ) de statistiques )

Ce qu’ils nous vendent comme de l’ intelligence artificielle n’en est pas, mais comme déjà écrit précédemment, en commentaire d’un autre de tes dessins si je ne me trompe pas, l’individu est ’ flatté ’ lorsqu’on lui ’ vend ’ de l’ I.A. pour ’ apprendre ’, alors que si on lui explique qu’il ne s’agit que d’un programme à très fort potentiel de rentabilité, il est déjà moins ’ réceptif ’ au ’ message ’...

" bonjour, veuillez choisir la raison pour laquelle vous voulez contacter ants.fr, avant de composer votre message... Et là, on regarde, dans la liste... Et il n’y a pas ce que l’on cherche. Il n’y a pas non plus la possibilité de ’ autre ’... Ni même un numéro de téléphone, alors vous en arrivez à écrire au ministère de l’intérieur en RAR, en demandant le remboursement du RAR, en expliquant votre problème et l’ absence totale d’intelligence de leur ’ I.A. ’

Car tout être intelligent est capable de réaliser qu’une situation existante mais non prévue dans les ’ options ’ doit pouvoir être ajoutée... et reportera le problème soumis à n+1

Un programme non prévu pour le faire n’est qu’un programme certainement étudié pour ne pas proposer de possibilité de signaler un problème.





Et alors dans le cadre de la ’ réforme ’ de la formation professionnelle...

Comment dire ça...

Disons qu’avant cette ’ réforme ’, l’argent collecté était géré par un organisme indépendant et les ’ formations ’ étaient ’ soumises ’ à l’acceptation de l’employeur.

Depuis cette réforme, l’argent reste dans l’entreprise et si l’employé veut utiliser son ’ crédit ’ formation dans une ’ formation ’ que celle qui pourrait être ’ utile ’ à l’employeur, il a fort peu de chance de conserver son emploi...

Le marché de la ’ IA-formation ’ est très juteux



Nombre se sont déjà engouffré dans le segment de marché, dès 2015, lorsque le roitschild évoqua cette ’ réforme ’.

Imaginez un programme, pardon, une ’ I.A. ’ qui vous fait répéter inlassablement une prononciation d’un accent jusqu’à ce que le programme, pardon, l’ IA, après avoir comparé votre dernier enregistrement vocal et son abaque étalon, valide l’acquit une fois pour toute.

Vous l’avez prononcé une fois correctement sans le faire exprès et ne parvenez pas à revenir en arrière pour recommencer l’exercice ?

Il vous reste à contacter le ’ programmeur ’ de cette ’ IA ’, pour lui signaler cette impossibilité....

Enfin, si il est possible de le contacter...