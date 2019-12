Les journalistes ont choisi leurs camp

Ah oui, mais non...

Ne me dis pas que tu ne sais pas...

Un petit récap’ ?

Allez...

Les journalistes sont des employés.

90% des médias appartiennent à des oligarques libéraux ou à des familles dont les intérêts sont le libéralisme.

Si si...

Pour eux, casser le régime de retraite actuel, c’est la garantie de pouvoir payer ENCORE moins de charges patronales...

Du coup, leurs salariés...

Soit ils font ce que la ’ rédac’ ’ incite à faire, soit... ils n’ont pas de job.

Ah oui, avant de continuer avec le ’ public ’, il faut que tu saches que leur profession n’a pas été ’ épargnée ’ par l’ubérisation de l’économie... depuis macron-1 en 2015.

Ils ont certes encore quelques avantages fiscaux, mais je ne les leur envie pas du tout.

À la pige quand pas en CDD, et pour les CDI, depuis la ’ réforme ’ du code du travail, le CDI, c’est juste pire qu’un BON CDD...

Du coup, ce sont devenus des chèvres.

Des chèvres attachées à un piquet, avec une aire d’herbe à brouter en échange de béguètements comme ’ désiré ’ par le ’ mouvement ’ libéral depuis trop longtemps.

L’auto-censure est la moindre de leur soumission, mais elle ne permet pas d’accéder au graal de la présentation, du devant de la scène, de la gloire et du pognon assuré pour le livre que l’éditeur ( libéral lui aussi... ) acceptera de financer sur les subventions publiques ( 5,6 milliards votés aujourd’hui même... )

Alors c’est la compétition.

La compétition au plus con, au plus pervers, au plus violent...

À celui-celle qui trouvera la ’ formule ’ la plus percutante pour ’ ridiculiser ’ son ’ invité ’ opposant au libéralisme...

C’est à celle-celui qui chiera le plus sur la charte de Munich en coupant la parole de son interlocuteur à tout bout de champ, tout en lui reprochant de ne pas répondre dans le sens intimé par la question...

C’est l’escalade aux plus gros fumier capable de mentir éhontément en direct sur un prime politique, et qui n’a pas été ’ grondé ’... Même après une pétition démontrant que ce salopard avait volontairement menti, il a été... PROMUT

Si si... promut

De chèvre, il est passé chien de garde à la rédac politique de France TV, un foutage deggle comme jamais vu, même sous l’ortf du ’ général ’...

Les médias ’ publics ’ ?

Leurs ’ journalistes ’ ?

Ben, comment te dire ça...

Qui sont les chiens de garde aux rédacs de ces ’ médias ’ ?

Quelles sont leurs soumissions ?

5% des médias sont publics, oui, mais ils sont SOUMIS à la fois au ministère de la ’ culture ’, et soumis à leurs rédacs.

Hier matin, je n’y ai pas cru, tant c’était à gerber...

Sur FranceInfoTV, au journal de 7h ( pas 19h, hein, mais bien 7h... ), il n’y a pas eu d’info...

Ils avaient préparé un plateau, avec 2 invités et 2 chèvres pour... passer les plats...

Il est vrai que la maison de la radio est partiellement en grève, mais tout de même...

La première invitée était une péripatéticienne ( si si, au sens originel du terme, en marche... à tourner en rond à déblatérer des inepties reformulées par l’institut montaigne... ) porte parole de je ne sais plus quel organe des marcheurs...

Le second était un représentant de policies...

Ah oui, c’était un syndicaliste, mais pas vraiment ’ opposé ’...

Et dans le bandeau défilant du bas, on pouvait lire " le mint a envoyé une lettre aux syndicats de police pour leur assurer que LEUR régime spécial ne sera pas concerné...





J’ai presque fini.

Il y a une pétition, qui demande à ce qu’un organisme de surveillance de la déontologie journalistique soit mis en place au plus vite.

Elle est facile à trouver.

Et accessoirement, si vous avez compris ce que la ’ privatisation ’ d’une entreprise publique rapportant 50 millions par an implique, vous pouvez aller signer le RIC contre la privatisation de AdP... ( attention, ce n’est pas si facile que ça, certains se sont retrouvés refusés parce que leur numéro de carte d’identité pourtant en vigueur n’était pas reconnu, d’autres ne parvenaient pas à passer la première étape... ne lâchez rien, vous avez la possibilité de saisir le ministère de l’intérieur pour tout manquement de service, et un courrier au président est toujours gratuit, c’est le moment des étrennes, pensez à les lui souhaiter...