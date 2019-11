les « manip radio »

« Tout le monde a besoin de nous, mais personne ne nous connaît. Nous sommes les seuls à savoir faire fonctionner les machines. »

Ils sont indispensables au service d'imagerie médicale d'un hôpital. Ils assurent les scanners, IRM, radios, le traitement de radiothérapie, la scintigraphie, l'échographie, le tepscan, l'électrophysiologie...

Les agents demandent une meilleure rémunération. Ils ne touchent ni la prime Buzyn (100 euros par mois) pour les urgences, ni la prime Veil (100 euros par mois également) destinée au personnel soignant. Le salaire des manip radio démarre à 1.800 euros bruts par mois et atteint 1.860 euros bruts au bout de cinq ans. « On a un salaire de base inférieur aux autres bac+3 de l'hôpital, souligne Pierre Macsay. On ne se soucie pas de nous. Nous sommes en contact avec le sang, le vomi, les matières fécales. On fait des prises de sang, on perfuse les patients... Dans notre première année de formation, nous devons développer nos compétences de soignants. »