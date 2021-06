Les personnes handicapées obligés de choisir entre la bourse et le coeur :

Les personnes en situation de handicap ne vous félicitent pas, mesdames messieurs les députés qui avez votés contre le projet de loi de la déconjugalisation des revenus du conjoint pour maintenir les droits à l'AAH de la personne handicapée/

Emmanuel Macron et François Bayrou comment pouvez-vous à ce point nier les conditions de vie des personnes handicapées, qui je le rappel, vivent sous le seuil de la pauvreté.

Madame Buzyn, comment se fait-il qu'au Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées, aux cotés des politiques, vous n'ayez de programmeurs informatiques (formation accessible aux handicapés), capable de modifier votre logiciel, pour différencier RSA et AAH ?

Arrêtez d'opposer les catégories sociales pour nous la faire à l'envers !!! Désormais vous la jouez RSA - Handicap.

Vous savez pertinemment qu'il n'y a pas d'équité entre ces 2 catégories de bénéficiaires précaires madame buzyn les handicapés n'ont pas de réductions sur les titres de transports (seul l'accompagnant dispose d'un demi tarif), idem pour la prime de Noël versée aux familles modestes.

Les bénéficiaires du RSA et de l'AAH peuvent un jour trouver un emploi pérenne et ne plus avoir besoin de cette aide, vous le savez très bien. Votre gouvernement veut faire des économies ? Donnez du travail aux handicapés, veillez à ce que toutes les institutions publiques aient leur quota de Travailleurs handicapés. A défaut versez directement cette pénalité dans les caisses des l'AAH.

Un handicapé vie avec son handicap 24 heures sur 24 ; Quand il se bat pour vivre sa vie comme tout le monde, l'énergie et les stratégies déployés pour garder sa place dans la société sont largement au dessus de ce que vous imaginez.

Nous rabaisser à ne pas exister et dépendre du salaire de notre conjoint pour qui nous devenons une charge est inhumain.

C'est ça que vous appelez l'inclusion ?

Honte à vous !!!

J'invites toutes les personnes en situation de handicap et leur famille à aller voter et distribuer les bons points aux prochaines élections

Yahn Daubigney.