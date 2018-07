Les régimes sont inefficaces et dangereux pour la santé

Les principaux risques pour la santé sont :



- une perte de la masse musculaire, et par conséquent, un affaiblissement



- une diminution du capital osseux, avec les risques d’ostéopénie et de fractures qu’elle induit



- des troubles du rythme cardiaque et des risques cardiovasculaires, avec, pour les régimes très hypocaloriques, des cas de calculs biliaires, et même de mort subite



- des troubles digestifs, notamment la constipation, mais aussi un risque accru de cancer colorectal lié aux carences en fibres

Les principaux risques psychologique sont :

les risques de dépression et de mauvaise estime de soi qui découlent généralement des échecs à répétition des régimes, ainsi que le dérèglement des signaux physiologiques de faim et de satiété qui sont assez fréquents.