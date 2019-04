LES SOIGNANTES DE NUIT

Salut.

3 pistes de réflexion.

— mise en place de veille avec vidéo détection. ( sous l’entier contrôle du malade et de sa famille ) avec alerte du personnel soignant ET de la famille en cas de détection. ( je te passe le matériel et les logiciels de détection-alerte, comme tous les process industriels si c’est généralisé, cela coûtera peanuts ). Si une alerte est déclenchée, 2 personnes doivent intervenir, personne ne peut être seul au ’ travail ’ quelles que soient les circonstances. En cas d’alerte, envoi automatique aux astreintes pour prendre la charge délaissée.

— réduction du nombre d’heures de travail de nuit ( ex : ne plus faire que 4 h max / horaires de nuit, et ne plus faire de ’ rotation ’ ( alternance matin, après-midi, nuit ). Toutes les études ont démontré depuis plus de 30 ans que la rotation est la pire des solutions pour assurer un h24.

— en hors-sujet, mais pas tant que cela : Ce n’est pas la réduction du travail humain qui doit être pointé du doigt dans le ’ chômage ’, mais bel et bien l’absence de partage des gains de productivité, aussi bien en terme de nombre d’heures qu’en terme de salaires.