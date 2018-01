Les soignants en EHPAD sont à bout

Pas d'infos dans les médias sur ce qui se passe dans les EHPAD par contre les reportages sur la pluie ne manquent pas.

Pour la dignité des personnes âgées et le respect des soignants, nous exigeons des moyens pour les EHPAD.

Nous, soignants de toutes professions, de toutes les régions de France, au nom de l’engagement humain de notre métier, il est de notre devoir d’alerter le ministère de la santé et le gouvernement sur l’insuffisance des effectifs et des moyens dans les établissements accueillant des personnes âgées (EHPAD) et dans les services d’aide à domicile.

La réforme de la tarification introduite par la Loi vieillissement dite « ASV », qui va se traduire par des suppressions massives de postes, est unanimement rejetée par les personnels soignants et leurs syndicats.

Des patients n'ont pas de douche depuis 3 semaines sont couché à 15h levé à 11h pas de promenade. Leur crime ? être vieux et dépendant.