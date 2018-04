Les soignants sont à bout de souffle :

Cela me désole quand je lis des commentaires sous mes dessins comme celui-ci :

J’ai abandonné ce taf que je faisais par vocation depuis 1990 après avoir fait un burn-out sévère... je fais un reclassement... formation à l’appui !

Mes valeurs de soignant ont été bafouées...

ou celui-ci :

Je ne fais désormais plus ce métier, à force d’être jamais écouté et comprise , on finit par abandonner. À 27 ans , soignante depuis 8 ans, c’est avec remords que j’arrête , mais pas avec regret.