Maltraitance alimentaire

Aide aux repas :

En théorie : ne jamais faire manger une personne en restant debout tenir doucement sa main ; appuyer avec la cuillère sur sa lèvre inférieure. Fond sonore doux de musique à cordes (harpe) qui facilite la digestion. Ne pas presser la personne. Sa lenteur d'action peut avoir été accentuée par la prise de médicaments ou par une sécheresse de la bouche ; elle peut « oublier » d'avaler ce qu'elle a bien mastiqué et peut avoir besoin qu'on le lui rappelle ou qu'on lui offre une gorgée de liquide. Pour éviter de fatiguer la personne, lui présenter un plat à la fois : potage, plat principal, dessert. Parler au patient, se concentrer sur la nourriture, lui donner à boire entre les bouchées, tenir la cuillère près de sa bouche, le toucher souvent et le serrer dans ses bras. Tester la température des aliments chauds avant de les offrir au malade. Procéder lentement, par petites quantités. Avant chaque cuillerée, dire au patient ce qu'il mangera. Si possible, alterner liquides et solides. Cela empêche la nourriture de s'accumuler dans la bouche.

Dans la réalité 7 patients à faire manger plus tous les autres qu'il faut servir.