Marche pour le climat

"Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité [...], est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants ?"



Nicolas Hulot, France Inter, mardi 28 août 2018.



L'appel est lancé ! Face aux lobbies et à un modèle économique détruisant la nature, réunissons-nous pour montrer que la réponse est OUI !



Rassemblons-nous sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris le 8 septembre à partir de 14h pour une chorégraphie géante suivie par une marche vers la Place de la République, et pour montrer que seul le peuple peut remettre la lutte contre le dérèglement climatique au centre des priorités de nos dirigeant.e.s !



Nous y sommes prêt.e.s. Et vous ?



Venez avec vos slogans, vos pancartes… Vous pourrez également participer à un atelier géant pour dessiner vos banderoles sur place.



Une autorisation a été obtenue auprès de la préfecture de police de Paris pour une marche qui partira de la place de l’hôtel de ville et se rendra à la place de la République en passant par le Boulevard Sébastopol.



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :



10h30 : Rendez-vous au Consulat pour la formation des participant.e.s de la performance collective https://www.facebook.com/events/2139039479650997/

14h : Rendez-vous sur le parvis de l'hôtel de ville et fabrication des pancartes

14h30 : Action créative et prises de paroles

15h00 : Musique - Kalune

15h30 : Départ de la marche

17h30 : Arrivée de la marche - Place de la République

18h30 : Fin