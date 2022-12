Médecins en grève.. malades pas encore.. Morgue bientôt ?

’’ Ils ont fait quoi lorsque leurs collègues étaient suspendus pour des raisons politiques ? ’’

’’Pensez-vous qu’ils réfléchissent sur eux-mêmes en lisant ce genre de nouvelles ?’’



— >



Tout ce cirque ... j’appelle ça de la dissonance cognitive claironnante.





cf.Paradigme de la persistance des croyances réfutées « La dissonance survient quand les personnes sont confrontées à une information qui n’est pas cohérente avec leurs croyances. Si la dissonance n’est pas réduite en changeant sa propre croyance, elle peut avoir pour effet la restauration de la cohérence au moyen d’une perception erronée de cette information non cohérente, du rejet ou de la réfutation de cette information, en recherchant le soutien d’autres personnes qui partagent les mêmes croyances, et en tentant d’en persuader les autres »





et aussiParadigme de la soumission induite (même lien) : moins les personnes auront été gratifiées pour soutenir une cause, plus elles seront motivées (claironnantes) à la défendre lorsque paraitront des informations dissonantes.







nb. Dissonance cognitive claironnante = Syndrome de Stockholm.





ps et hors sujet, quoi que ... Allez -y mollo chez Dugué : je me suis fait virer pour moins que ça.