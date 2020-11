MetsTonMasqueEtFermeTaGueule !

@Xenozoid



Se focaliser sur le seul moyen d’éviter que nos anciens y passe aurait dû être LA priorité de tous les gouvernants sans exception.

Les confiner et mettre tout en oeuvre pour les préserver jusqu’au vaccin.

Je vais juste te demander de remplacer les anciens par les bébés dans ce qui précède... ou les moins de 30 ans, ou ce qui te rebute le plus à sacrifier.

Parce que la seule question à se poser c’est bien celle-ci :

Depuis quand avons-nous abandonné notre intelligence face à des gens qui nous imposent leurs postulats menant au ’ tri ’ des malades selon les ’ échelles ’ de la médecine de guerre ?



Leur volonté n’est autre que que l’enfumage de la ’ autovaccination ’ qui n’est pas autre chose que laisser crever ceux qui doivent en crever.

Lorsque cette pandémie sera terminée, il va y avoir beaucoup de sujet de santé publique à aborder et de nombreuses responsabilités à mettre en examen, et ils ne pourront pas se défausser derrière un ’ on ne savait pas ’.

Ils savaient parfaitement ce qu’ils faisaient quand ils ont délibérément choisi de nous enfumer avec les « 12 000 lits à la demande »...

Ils ont délibérément choisi de se foutre de nous quand ils nous disaient de ne pas porte de masque, la menteuse d’état revendiquée en première ligne pour jouer à la demeurée incapable de mettre un masque.



Ils ont délibérément choisi de se foutre de nous quand ils ont décidé de confiner et de laisser des malades voir leurs états empirer au point de les hospitaliser en urgences-réa au lieu de dépister massivement + isolement & soins.

Ils ont délibérément choisi de dépenser des millions en ’ transports ’ au lieu d’ouvrir des lits avec ces sommes.

Ils ont délibérément perpétré une politique de casse des services publics en forçant ( si si, loi ’ d’urgence ’ de santé publique ) les personnels de santé à effectuer jusqu’à 60h / semaine, au lieu de missionner les personnels de santé militaire.

Tout le monde doit bien prendre conscience de tous ces sujets.

Ce n’est pas parce que ces fumiers de libéraux sautent sur tous les cas de ’ chocs ’ pour ’ réformer ’ que l’on doit les laisser faire.

À moins d’être trop con pour réaliser ce qu’ils font.

La premier ’ loi’ votée avant même le premier ’ confinement ’ fut de faire sauter la législation sur la durée hebdomadaire du travail dans les ’ secteurs d’urgence de santé publique ’...

Toi, si on te dit qu’on a besoin de plus de monde pour qu’un accroissement de travail soit bien fait, qu’est-ce que tu fais ?

Tu fais voter une loi pour contraindre tes employés à travailler plus ?

Ou tu embauches ?

Souviens-toi d’une seule chose, dite par un autre fumier, dan son genre :

« je suis curieux de voir jusqu’où cette personne dénuée de tout surmoi ira »

Ce type est un auteur « à succès » et il ne parlait pas du trump, il parlait du roitschild au lendemain de son avènement.

Ils sont en train de tout défoncer sous couvert du ’ choc ’ covid-19.

Très exactement comme il est allé tenter de ’ réformer ’ la banque centrale Libanaise dès le lendemain du désastre, ce fumier.

Comme si la perte de souveraineté monétaire ( pour devenir esclaves par la dette de la finance internationale ) avait un quelconque rapport avec ce qui s’était passé.

Nous ne sommes pas d’accord sur beaucoup de sujet, mais si tu me dit que tu es d’accord avec leur casse des institutions publiques au détriment des vies, je te laisserai assumer ce choix.