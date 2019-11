Moi je préfère payer un fonctionnaire que d’engraisser un actionnaire

Depuis les années 1980 les libéraux ont réussi à détourner 10% de la richesse nationale au profit du capital. Cela représente aujourd’hui en France plus de 200 milliards ! Pour être encore plus clair, si les règles des années 80 étaient encore appliquées aujourd’hui le monde du travail Français aurait 200 milliards de plus pour alimenter l’emploi, les salaires, les retraites et la sécurité sociale. Il n’y aurait plus de déficit.